Ein 18-Jähriger hat am Freitag gegen 18.20 Uhr am Berliner Platz viele Passanten in Angst und Schrecken versetzt und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Passanten hatten der Polizei telefonisch mitgeteilt, dass sich ein Mann am Berliner Platz aufhalte, der mit einer Schusswaffe hantieren würde. Wie die Polizei weiter berichtet, trafen Beamte einen 18-Jährigen aus Ludwigshafen vor einem Imbiss an. In dessen Umhängetasche stellten die Polizisten tatsächlich eine Softairwaffe sicher. Das Führen dieser Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit ist verboten. Warum der Heranwachsende mit der Waffe herumhantierte beziehungsweise diese überhaupt dabei hatte, konnte nicht geklärt werden. Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung setzen: Telefon 0621 963-2122.