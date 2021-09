Nach dem chaotischen Ablauf der Wahlen am vergangenen Sonntag in Berlin tritt Landeswahlleiterin Petra Michaelis von ihrem Amt zurück. Sie bitte „den Senat von Berlin, mich nach den Sitzungen des Landeswahlausschusses am 11. und 14. Oktober 2021 unverzüglich abzuberufen und einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu bestimmen“, erklärte Michaelis am Mittwoch in der Hauptstadt. Damit übernehme sie „die Verantwortung im Rahmen meiner Funktion als Landeswahlleiterin für die Umstände der Wahldurchführung“.

In einigen Wahllokalen waren Wahlzettel ausgegangen oder wurden vertauscht. Vor manchen Wahllokalen bildeten sich zudem lange Schlangen, sodass manche Wähler erst nach 18 Uhr ihre Stimmen abgeben konnten und sich dadurch die Auszählung verzögerte.

Auch noch ein Marathon

Zeitgleich zu den Wahlen zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus, zu den Bezirksversammlungen und der Abstimmung zum „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“-Volksentscheid hatte am Sonntag auch noch der Berlin-Marathon stattgefunden. Das sei für viele „eine Situation, die an Überforderung grenzte“, gewesen, räumte die Landeswahlleiterin nach der Wahl ein. Sie habe gewusst, dass es zu Problemen kommen könnte, sei aber zuversichtlich gewesen, „dass wir gut vorbereitet sind“.