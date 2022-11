Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus muss komplett wiederholt werden. Die Abstimmung vom September 2021 sei ungültig, erklärte der Berliner Verfassungsgerichtshof am Mittwoch. Das Gericht hatte in der mündlichen Verhandlung von zahlreichen Wahlfehlern gesprochen, die Auswirkungen auf die Mandatsverteilung und Zusammensetzung des Parlaments gehabt haben könnten. So fehlte es an Stimmzetteln, die Bürger mussten stundenlang warten. Diese Wahl fand damals zeitgleich mit der Bundestagswahl statt. Weil zudem der Berliner Marathon an diesem Tag durchgeführte wurde, kam es zu vielen zusätzlichen Behinderungen.