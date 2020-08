[Aktualisiert 11.12 Uhr] Die Berliner Versammlungsbehörde hat am Mittwoch mehrere Corona-Demonstrationen verboten, die am kommenden Wochenende stattfinden sollten. Das teilte der Berliner Senat am Mittwoch auf seiner Website mit. Begründet werden die Verbote damit, dass es bei der zu erwartenden Teilnehmerzahl zu Verstößen gegen die Hygiene-Verordnungen kommen werde. Auflagen, wie etwa das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, seien demnach bei den angemeldeten Versammlungen nicht ausreichend. Die Erfahrungen mit den Corona-Demonstrationen vom 1. August haben demnach gezeigt, dass auch bei den für das kommende Wochenende geplanten Demos die Regeln nicht eingehalten worden wären.

Berlins Innensenator Andreas Geisel hat die Entscheidung begrüßt: „Versammlungsfreiheit bedeutet nicht, sich über geltendes Recht hinwegsetzen zu können“, sagte er. Geisel kündigte ein konsequentes Vorgehen der Polizei an, sollten sich trotz des Demonstrations-Verbots große Menschenansammlungen bilden. Der SPD-Politiker kündigte zudem an, dass im Vorfeld angekündigte Zeltlager in Berlin nicht geduldet werden. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Berlin zu einem großen Campingplatz für vermeintliche Querdenker und Verschwörungsideologen gemacht wird.“