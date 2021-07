In Berlin können die Bürger in einem Volkentscheid über die Enteignung großer Immobilienunternehmen abstimmen. Die Bürgerinitiative „Deutsche Wohnen Co. enteignen“ habe bei einem Volksbegehren mit 183.711 gültigen Unterschriften das notwendige Quorum erreicht, teilte Landeswahlleiterin Petra Michaelis heute mit. Die Initiative strebt die Vergesellschaftung von großen Wohnungskonzernen mit mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin an. Als Abstimmungstermin wurde von den Initiatoren der 26. September angepeilt. An diesem Tag finden auch die Bundestagswahl, die Berliner Abgeordnetenhauswahl und die Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen statt. Der Berliner Senat könne nun den Tag des Volksentscheids festsetzen, erläuterte die Landeswahlleiterin.