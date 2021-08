Angesichts des Vormarsches der radikalislamischen Taliban in Afghanistan wird Deutschland den Großteil seines diplomatischen Personals aus dem Land abziehen. „Wir werden die Belegschaft der deutschen Botschaft in Kabul in den nächsten Tagen auf das operativ notwendige absolute Minimum reduzieren“, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Freitag bei einem Besuch im baden-württembergischen Denzlingen. Zudem werde „sofort“ ein Krisenunterstützungsteam in die afghanische Hauptstadt geschickt, um die „Sicherheitsvorkehrungen“ zu erhöhen. Zuvor hatten die USA mitgeteilt, 3000 Soldaten zu entsenden, um den Kabuler Flughafen zu schützen und den Abzug des eigenen Botschaftspersonals abzusichern.

Mass zufolge wurde auch beschlossen, die „ohnehin für diesen Monat vorgesehenen Charterflüge“ für das Ausfliegen von Deutschen sowie afghanischen Ortskräften aus Kabul vorzuziehen. Die Anzahl der aktuell in Afghanistan befindlichen Deutschen schätzt das Auswärtige Amt auf eine hohe zweistellige Zahl – Bundeswehrangehörige und anderes „entsandtes Personal“, etwa in der Botschaft, würden dabei nicht mitgerechnet.

