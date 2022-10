Nach den Videos aus der tödlichen Flutnacht im Ahrtal im Juli 2021 gibt es nun auch einen Polizeibericht, der nachträglich aufgetaucht ist. Er liegt der RHEINPFALZ am SONNTAG vor. Die Oppositionsfraktionen CDU, AfD und Freie Wähler kannten den Bericht bisher nicht. Aus dem Kreis der Regierungsfraktionen waren am Samstag dazu keine eindeutigen Antworten zu erhalten.

Der CDU-Obmann im Untersuchungsausschuss des Landtages, Dirk Herber (Neustadt), hat nach eigenen Angaben einen Antrag gestellt, wonach die Landesregierung klären soll, warum die E-Mail mit dem Bericht nicht in den bisherigen Aktenbeständen enthalten gewesen sei. Sie finde sich lediglich in einem Ordner, der weder mit dem Absender noch mit dem Empfänger etwas zu tun habe, sagte Herber der RHEINPFALZ am SONNTAG.

