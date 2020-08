Nach dem tödlichen Absturz eines Heißluftballons gegenüber dem Loreley-Felsen am Rhein wird dieser frühestens am Donnerstag geborgen. Es müsse Spezialgerät aus Hessen angefordert werden, teilte das Polizeipräsidium in Koblenz am Dienstag mit. Zudem müssten noch Absprachen getroffen werden, da während der Bergung die Bundesstraße 9 und die linksrheinische Bahnlinie vermutlich mehrere Stunden lang gesperrt werden müssten. Bei dem von einer Windböe ausgelösten Absturz am Sonntagabend nahe Urbar waren der Pilot getötet und alle sechs Passagiere verletzt worden - zwei von ihnen schwer.