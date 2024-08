In einer Lagerhalle einer Mannheimer Firma im Stadtteil Rheinau hat es am frühen Dienstagmorgen gebrannt. Wie die Polizei berichtet, geriet gegen 2 Uhr ein Berg Schleifschlamm in Brand. Schleifschlamm ist ein Abfallstoff, der beim Abschleifen von metallischen Bauteilen entsteht, ein Gemisch aus Metallabrieb und den beim Schleifen eingesetzten Schmier- und Kühlstoffen. Die Berufsfeuerwehr und die freiwilligen Wehren Nord und Süd konnten das Feuer löschen und damit ein Übergreifen der Flammen auf andere Teile der Halle verhindern. Sie mussten aber noch länger nachlöschen, weil das Material leicht selbstentzündlich ist, wie die Polizei erläutert. Die Ursache für das Feuer ist noch unbekannt, ebenso die Schadenshöhe.