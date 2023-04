„An apple a day keeps the doctor away. (Ein Apfel pro Tag hält den Doktor fern.)“, sagt man ja landläufig gern. Da muss es ja einer mit seiner Gesundheit sehr genau genommen zu haben. Oder der Hunger nach den Vitamin-Bömbchen war wirklich sehr groß. Nahe Hochstadt wurden nämlich gleich 35 Apfelbäume auf einmal gestohlen. Laut Polizei haben sie unbekannte Täter im Zeitraum zwischen dem 3. und 6. April von einer neu angelegten, frei zugänglichen Streuobstwiese ausgegraben. Die Bäume waren etwa 1,50 Meter groß. Das Besondere bei der Tat ist, dass bereits im vergangene Jahr, ebenfalls im Frühjahr, etwa 40 Obstbäume an der gleichen Örtlichkeit entwendet wurden. Da die Streuobstwiese genau neben der stark frequentierten B272 liegt, erhofft sich die Polizei Zeugenhinweise. Diese nimmt sie unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.