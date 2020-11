Unbekannte haben am Auto eines Jägers am Sonntag die Radmuttern gelöst. Wie die Polizei mitteilt, kam es deshalb während der Fahrt zum Unfall. Der Weidmann sei über einen Waldweg gefahren, als plötzlich ein Vorderrad wegbrach. Am Auto sei ein Sachschaden entstanden, der Jäger blieb unverletzt.

Anschließend habe der der Mann festgestellt, dass offensichtlich die Radmuttern an beiden Vorderrädern gelöst wurden. Die Polizei könne aktuell nicht ausschließen, dass dem Jäger gezielt Schaden zugefügt werden sollte. Denn bereits im Januar sei ein Hochsitz, den der Mann nutzt, von Unbekannten mutwillig zerstört worden.