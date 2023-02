Bei zwei Erdbeben in der Türkei und Syrien sind am Montag bereits über 2000 Menschen ums Leben gekommen, auch Ludwigshafens Partnerstadt Gaziantep ist von den Beben betroffen. Tausende Menschen wurden verletzt. Ein Beben der Stärke 7,7 erschütterte am frühen Montagmorgen die Südosttürkei. Am Mittag folgte dann eine fast ebenso schwere Erschütterung.