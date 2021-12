Die Polizei hat am Montag über einen Einbruch in eine Lagerhalle eines Spargelbetriebs in der Harthauser Straße in Dudenhofen informiert. Laut den Beamten stellte der Inhaber den Diebstahl bereits vergangenen Mittwochvormittag fest. Die Lagerhalle sei aufgebrochen worden, daraus wurden mehrere Kisten mit Beregnungsköpfen aus Buntmetall mit einem Gesamtgewicht von 315 Kilogramm entwendet. Die Beregnungsköpfe seien grün oder rot lackiert. Teilweise sei eine Kombination aus zwei Buchstaben und zwei Ziffern darauf eingeschlagen. Das Diebesgut hat laut Polizei einen Wert von zirka 1750 Euro.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Harthauser Straße in Dudenhofen bemerkt hat oder wer sachdienliche Hinweise zu den auffälligen Beregnungsköpfen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.