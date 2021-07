In der Mannheimer Glücksteinallee ist am Freitagabend ein jugendlicher Fußgänger von einem Auto mitgeschleift worden. Laut Polizei stand der Jugendliche offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Er soll gegen 18 Uhr auf die Fahrbahn gelaufen und mit einem Mercedes-Fahrer in Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf soll sich der Jugendliche durch die geöffnete Fensterscheibe der Fahrertür ins Innere des Autos gebeugt haben. Daraufhin soll der Mercedes-Fahrer sein Wagen beschleunigt und den jungen Mann bis zu dessen Sturz einige Meter mitgeschleift haben. Anschließend flüchtete der Mercedes-Fahrer laut Polizei in südliche Richtung. Durch den Sturz zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefonnummer: 0621 833970, in Verbindung zu setzen.