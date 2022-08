Der ehemalige Fußballprofi Michael Ballack hat bei Instagram mit einem Bild und berührenden Worten an seinen vor einem Jahr gestorbenen Sohn erinnert. „Mein liebenswürdiger Engel, ich erinnere mich an dein Lachen, dein Glück und deine Freude … Ich erinnere mich an dein Licht … mit viel Liebe und vielen Emotionen werde ich heute dafür beten, dass deine Seele in Frieden ruht“, schrieb der 45-Jährige am Freitag auf Englisch zu einem Foto seines Sohnes. „Ich halte dich fest an meinem Herzen.“ Er bete auch für Emilios Brüder. Der ehemalige Nationalspieler und seine frühere Frau Simone, die aus Kaiserslautern stammt, haben noch zwei gemeinsame Söhne – Louis und Jordi. Emilio war am 5. August 2021 im Alter von 18 Jahren tödlich verunglückt.