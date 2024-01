Wegen der spektakulären Insolvenzen des österreichischen Immobilieninvestors René Benko blicken zwei Pfälzer Sparkassen nach Wien. Wie die RHEINPFALZ am SONNTAG berichtet, wird über den endgültigen Sanierungsplan für Benkos Firmenimperium am 12. Februar in der österreichischen Hauptstadt entschieden.

Am kommenden Montag, 29. Januar, bei der sogenannten Prüfungstagsatzung, überprüft der Insolvenzverwalter beim Wiener Handelsgericht die angemeldeten Forderungen auf ihre Richtigkeit. Er kann sie dann anerkennen oder bestreiten. Ein Termin auf den nicht nur Großgläubiger gespannt warten dürften, sondern auch die Verantwortlichen der Sparkassen Südwestpfalz und Südliche Weinstraße in Landau und Pirmasens. Sie haben dem Benko-Konzern insgesamt einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag an Darlehen gewährt.

Als Ziel hat der Insolvenzverwalter gegenüber dem Handelsgericht ausgegeben, dass die Gläubiger im Rahmen des Insolvenzverfahrens binnen zwei Jahren mindestens 30 Prozent ihres Geldes zurück erhalten sollen.

Hintergrund zur Benko-Pleite in der RHEINPFALZ am SONNTAG