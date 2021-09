Das zwischen den beiden Fußballklubs vereinbarte Benefizspiel zugunsten von betroffenen Vereinen der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands bestreiten Bundesligist FSV Mainz 05 und Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag, 9. Oktober, in Koblenz. Anpfiff ist um 14 Uhr im Stadion Oberwerth. Der Spielbetrieb in den höchsten deutschen Ligen pausiert am zweiten Oktoberwochenende wegen der dann anstehenden Länderspielphase.

Das Benefizspiel unter dem Motto „Gemeinsam für den Sport“ ist eingebunden in eine Spendenaktion, die beide Vereine mit dem SWR und in Kooperation mit der Aktion Deutschland Hilft e. V. sowie den Sport- und Fußballverbänden des Landes initiieren. SWR Sport überträgt das Benefizspiel live. Die Partie steht unter der Schirmherrschaft von Roger Lewentz, dem rheinland-pfälzischen Minister des Innern, für Sport und Infrastruktur.

Der Erlös der gesamten Spendenaktion kommt den durch die Flutkatastrophe massiv geschädigten und in ihrer Existenz bedrohten Sportvereinen aus dem Katastrophengebiet zugute. Der Spendenappell richtet sich an den gesamten Sport in Rheinland-Pfalz und über die Landesgrenzen hinaus.

Spendensendung im TV

Mit Unterstützung der Aktion Deutschland Hilft und des SWR wird die Live-Übertragung des Benefizspiels zur Call-in-Show, bei der alle Fans an den Fernsehern über eine Telefon-Hotline spenden können. Darüber hinaus wird der Erlös aus dem Ticket-Verkauf zum Benefizspiel gespendet sowie auf der Website der Aktion Deutschland Hilft ein eigenes Spendenkonto unter dem Titel „Benefizspiel Fußball“ eingerichtet. Das haben die Klubs mitgeteilt.

Partie ist ein 2G-Spiel

Die Partie wird unter Berücksichtigung der aktuellen Landesverordnung und in Abstimmung mit der Stadt Koblenz als 2G-Spiel organisiert, um eine höhere Stadionkapazität nutzen zu können. Zutritt zum Spiel erhalten demnach nur Geimpfte und Genesene. Kinder bis einschließlich 11 Jahre werden gemäß der Landesverordnung mit diesen Immunisierten gleichgesetzt.

Eintrittskarten ab Dienstag erhältlich

Die Eintrittskarten für das Benefizspiel sind ab Dienstag, 28. September, um 8 Uhr im Online-Ticketshop unter www.reservix.de sowie in vielen Vorverkaufsstellen in der Region erhältlich (Liste der Vorverkaufsstellen unter www.reservix.de). Die Tickets sind nicht über die Vereine zu bekommen.

Karten kosten für Sitzplätze auf der überdachten Haupttribüne 28 Euro (15 Euro ermäßigt) und auf der unüberdachten Gegentribüne 23 Euro (13 Euro ermäßigt) sowie für Stehplätze 13 Euro (8 Euro ermäßigt). Die Ermäßigung gilt für Kinder bis einschließlich 11 Jahre. Kinder bis 6 Jahre erhalten freien Eintritt ohne Sitzplatzanspruch.

Wegen der geringen Parkplatzkapazitäten am Stadion Oberwerth gibt es ein Bus-Shuttle. Die Eintrittskarte gilt als Fahrkarte.