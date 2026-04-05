Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye, die aus dem südpfälzischen Bellheim stammt, hat geheiratet. Das gab die 27-Jährige bei Instagram bekannt, neben einem Ring-Emoji veröffentlichte sie dort am Samstag fünf Fotos mit ihrem Partner, dem amerikanischen Football-Profi Tyler Mabry (29). Darauf ist Ogunleye mit Brautschleier und in einem weißen Kleid mit langer Schleppe zu sehen. Die freudigen Reaktionen bei Social Media ließen nicht lange auf sich warten. „Herzlichen Glückwunsch“, schrieb Sprint-Star Gina Lückenkemper und schickte dazu einen gerührten Smiley und ein Herz-Emoji. Mabry stand in der NFL zuletzt 2025 kurzzeitig bei den Carolina Panthers unter Vertrag.