Laut Werbespruch befindet sich in Bellheim das „grüne Wohnzimmer der Südpfalz“. Gemeint sind die Bellheimer Gartentage, kurz Begata, die von Samstag bis Pfingstmontag, 23. bis 25. Mai, stattfinden. Rund um den Teich im Spiegelbachpark, Bellheims grüner Lunge, bauen übers Pfingstwochenende über 130 Anbieter ihre Stände auf. Besucher erwartet auf dem Gartenmarkt ein breites Angebot unter anderem an Grün- und buntem Blühzeug, Werkzeugen und Gartenaccessoires. Neben Speis und Trank wird nach Angaben des veranstaltenden örtlichen Gewerbeverbands auch für Live-Musik gesorgt. Mehr dazu lesen Sie hier.