Mainz. Royal-Fans können nächste Woche die Ankunft des belgischen Königspaares in Mainz hautnah miterleben.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung bietet Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, König Philippe und Königin Mathilde am nächsten Mittwochvormittag im Hof der Staatskanzlei willkommen zu heißen. Über das Landesportal von Rheinland-Pfalz können sich Interessierte anmelden, die Plätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Das Königspaar wird für einen zweitägigen Aufenthalt in Rheinland-Pfalz erwartet. Nach einem Treffen mit dem Kabinett sind unter anderem Besuche beim Mainzer Impfstoffhersteller Biontech sowie im Gutenberg-Museum geplant, auch in der Pfalz und im Mittelrheintal wird das Königspaar unterwegs sein.