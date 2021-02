Für ihren Protest gegen Machthaber Alexander Lukaschenko werden die Bürgerrechtlerinnen Weronika Tsepkalo, Swetlana Tichanowskaja und Maria Kolesnikowa in Worms geehrt. Man gehe aktuell davon aus, dass mindestens eine der drei Frauen aus Belarus am 24. April persönlich den Preis „Das unerschrockene Wort“ entgegennehmen wird, heißt es auf Nachfrage in der Pressestelle der Stadt. Wer tatsächlich nach Worms kommt, wolle man noch bekanntgeben. Einfach dürfte das für keine der Frauen sein: Machthaber Alexander Lukaschenko geht gnadenlos gegen seine Kritiker vor. Maria Kolesnikowa ist in Haft, Swetlana Tichanowskaja lebt im Exil, und auch Tsepkalo soll mit ihrer Familie das Land verlassen haben. Die drei stünden stellvertretend für Tausende von friedlich demonstrierenden Menschen, die derzeit in Belarus für eine demokratische Zukunft ihres Landes kämpfen, heißt es in der Begründung zur Ehrung. Mit dem mit 10.000 Euro dotierten Preis zeichnen die 16 Lutherstädte in Deutschland alle zwei Jahre Menschen aus, die mit mutigem Auftreten und friedlichem Widerstand gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung angehen. Weil sich 2021 zum 500. Mal der Reichstag jährt, bei dem sich Luther weigerte, seine Thesen zu widerrufen, wird der Preis in diesem Jahr in Worms verliehen.