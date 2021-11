Die staatliche belarussische Fluglinie Belavia hat nach eigenen Angaben ein Flugverbot für Menschen aus Syrien, dem Irak und dem Jemen von der Türkei nach Belarus verhängt. Die Entscheidung erfolge auf eine entsprechende Anordnung aus Ankara, teilte die Airline am Freitag mit. Das Flugverbot gilt demnach bereits ab Freitag.

An der Grenze zwischen Belarus und Polen sitzen nach Angaben aus dem Irak allein fast 8000 Flüchtlinge aus den dortigen Kurdengebieten fest. Die kurdische Regionalregierung bemühe sich darum, ihnen humanitäre Hilfe zukommen zu lassen, sagte ein Regierungssprecher am Donnerstagabend dem kurdischen TV-Sender Rudaw. Iraks Zentralregierung will nach eigenen Angaben Flüchtlinge aus Belarus zurück in die Heimat bringen.

Die EU wirft dem belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko vor, aktiv Menschenschmuggel zu betreiben, um sich an der Europäischen Union zu rächen. Er lasse die Migranten einfliegen und durch Sicherheitskräfte an die EU-Grenze begleiten. Betroffen ist neben Polen auch Litauen. Die EU hat gegen Minsk Sanktionen verhängt, weil Lukaschenko seine Wiederwahl gefälscht habe und mit Gewalt die Opposition unterdrücke.