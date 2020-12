Sein Auto schrottreif gefahren hat ein 21-Jähriger am Dienstagabend in der Straße „Zum Sportplatz“. Nicht angepasste Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn in Verbindung mit Cannabiskonsum ist laut Polizei vermutlich die Ursache des Unfalls. Nach den derzeitigen Erkenntnissen verlor der 21-jährige Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte mit dem Heck gegen einen erhöhten Bordstein. Bei dem Aufprall lösten die Airbags auf der Beifahrerseite aus, wodurch die Beifahrerin leicht verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Beim Fahrer stellten die Polizisten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Urintest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Der 21-Jährige wurde für eine Blutabnahme zur nächsten Dienststelle mitgenommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.