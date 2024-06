In der Kaiserslauterer Innenstadt sind am Donnerstagabend zwei Männer mit einem 29-jährigen Bekannten in Streit geraten. Wie die Polizei berichtet, drohte und verletzte der 26-jährige mutmaßliche Täter seinen Bekannten mit einem Messer leicht. Der 29-Jährige sprühte daraufhin mit Pfefferspray und flüchtete. Die Polizei traf den Täter zu Hause an und fand das Messer.

Da der 26-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, musste der Mann mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das mutmaßliche Opfer begab sich in ein Krankenhaus, wo seine Verletzungen versorgt wurden. Der 26-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung rechtfertigen.