Dass Thomas Hengen als Geschäftsführer des 1. FC Kaiserslautern exzellente Arbeit verrichtet, lässt sich an zwei Aspekten besonders ablesen: Die Roten Teufel standen als Aufsteiger vor Beginn des aktuellen Spieltages auf Tabellenplatz vier der Zweiten Fußball-Bundesliga – und rund um den Verein herrscht seit vielen Monaten eine Ruhe, die man so seit Ewigkeiten nicht mehr kannte. Umso wichtiger dürfte es für den FCK sein, den 48-jährigen Hengen langfristig an den Klub zu binden.

Rainer Keßler, Sprecher des Beirates der 1. FC Kaiserslautern Management GmbH und Aufsichtsratschef des e.V., bekräftigte dies am Sonntagmorgen auf Anfrage der RHEINPFALZ. „Wir sind natürlich sehr zufrieden und stolz über die Entwicklung des FCK. Ruhe und Kontinuität sind wesentliche Erfolgsfaktoren, und diese möchten wir auch erhalten“, sagte Keßler: „Es ist unser gemeinsames Interesse, diesen Weg auch zukünftig miteinander zu gehen.“ Nach RHEINPFALZ-Informationen ist Hengen über das Rundenende hinaus an den FCK gebunden. Ein akuter Handlungsbedarf besteht demzufolge nicht. Je früher die Weichen für eine langfristige Zusammenarbeit gestellt sind, desto erleichterter dürfte die Fangemeinde allerdings sein.