Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verbunden mit Verkehrsunfallflucht. Am Donnerstag um 15.48 Uhr wollte nach Angaben der Polizeiwache Maxdorf ein bislang unbekannter Autofahrer den Lambsheimer Bahnübergang zwischen Mühltor- und Hauptstraße über die Gegenspur passieren, während sich bereits die schließende Bahnschranke auf den blauen Pkw senkte. Der Führer des sich nähernden Zugs sah, wie der Beifahrer ausstieg und den Schaden am Auto anschaute. Dann sei der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle weggefahren. Ein Schaden an der Bahnschranke entstand nicht, aber es kam laut Polizei zu einer Verzögerung des Zugverkehrs.