Die Polizei hat den Autofahrer gefunden, der beschuldigt wird, am Montag in der Fußgängerzone einen Fußgänger genötigt zu haben. Der 34-jährige Autofahrer habe sich nach dem Bericht in der RHEINPFALZ bei der Polizei gemeldet, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Der 44-jährige Mann, auf den der 34-Jährige zugefahren sein soll, meldete sich ebenfalls aufgrund des Zeitungsberichts bei der Polizei.

Gegenseitige Vorwürfe und Streitgespräch

Aktuell gehen die Beamten davon aus, dass der 34-Jährige mit seinem Wagen rückwärts durch die Fußgängerzone gefahren ist und dann dicht neben dem Fußgänger angehalten hat. „Aufgrund gegenseitiger Vorwürfe entwickelte sich ein Streitgespräch“, schilderte die Polizei den Vorfall weiter. Der Autofahrer sei schließlich mit überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen weggefahren. Der 34-Jährige bestreite die Vorwürfe. Gegen ihn werde nun wegen Nötigung ermittelt, berichtet die Polizei.