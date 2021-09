Wer bekommt von den Zuschauern des zweiten sogenannten Triells zwischen den Kanzlerkandidaten den meisten Zuspruch? Dieser Frage gehen Forscher der Politikwissenschaft und der Informatik an der Universität Freiburg nach – mithilfe des „Debat-O-Meters“. RHEINPFALZ-Leser können mitmachen.

Die Internetanwendung erlaubt es, live während der TV-Sendung am Sonntag (20.15 Uhr, ARD und ZDF) jederzeit Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) per Smartphone, Tablet oder PC zu bewerten. Die Forscher werten diese Zuschauerreaktionen dann aus. Mitmachen kann jeder Interessierte völlig anonym unter der Adresse app.debatometer.com, eine besondere Software ist nicht erforderlich.

Das Team um die Professoren Uwe Wagschal und Bernd Becker hat das Debat-O-Meter schon vor einigen Jahren entwickelt. Beim TV-Duell 2017 zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem damaligen Herausforderer Martin Schulz (SPD) waren es den Angaben zufolge mehr als 40.000 Teilnehmer. Wer mitmacht, gibt über die Tasten „doppel-plus“, „plus“, „minus“ und „doppel-minus“ während der Diskussionen seine Einschätzung der Kandidaten ab. Anhand dieser Bewertungen kann auf die Sekunde genau festgestellt werden, wie die Diskussionen jeweils wahrgenommen werden. Am Ende wissen die Forscher, was beim Publikum auf Zustimmung oder auf Ablehnung stößt, was überzeugt hat und was nicht.

Ganz schnell erste Analysen

Da die Daten online erhoben werden, steht schon kurz nach Ende der jeweiligen Diskussion eine erste Analyse bereit, in der die Forscher die entscheidenden Stellen der Debatte identifizieren. Durch zusätzliche Befragungen direkt vor und nach der Diskussion können sie außerdem feststellen, ob sich die Einstellungen der Zuschauer oder deren Wahlabsicht durch die Debatte verändert haben. Nach der Diskussion erhält jeder Teilnehmer eine individuelle Auswertung der eigenen Bewertungen, die zeigt, in welchen Themenbereichen er oder sie näher bei einem der Kandidaten war. Schließlich kann man auf Wunsch noch eine detaillierte Gesamtauswertung des TV-Triells erhalten.

„Alles in allem sehen wir mit dem Debat-O-Meter sekundengenau, welche Argumente die Wähler überzeugt haben und welche nicht, wer durch die Diskussion an Unterstützung gewonnen hat und wer vielleicht durchgefallen ist“, sagt der Politikwissenschaftler Uwe Wagschal. Diese Erkenntnisse werden auch in die Berichterstattung der RHEINPFALZ über das Triell einfließen.

Ein ähnliches Projekt verfolgt auch die Uni Landau.