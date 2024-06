In einer 8. Klasse steht Aufklärungsunterricht auf dem Stundenplan. Die Mutter eines Schülers in Kandel möchte ebenfalls an der Stunde teilnehmen, denn sie sieht die Vermittlung dieser Inhalte durch die Beratungsstelle Pro Familia kritisch. Doch die Teilnahme am Unterricht wird ihr verwehrt. Die Beratungstelle erläutert die Gründe, warum Eltern nicht im Raum sein sollten. Und was ist mit einem Aufklärungsfilm, der von der Mutter ebenfalls kritisiert wird? Mehr dazu lesen Sie hier.