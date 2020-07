Der Regelbetrieb im Schuljahr 2020/2021 sieht in Rheinland-Pfalz vor, dass in den Klassenzimmern das Abstandsgebot fällt, nicht aber in den Fluren oder auf dem Pausenhof. Außerdem können sich Lehrer, die Risikogruppen angehören, in der Regel nicht mehr per Attest vom Präsenzunterricht befreien lassen. Das geht aus dem Hygieneplan hervor, den das Bildungsministerium am Dienstag öffentlich gemacht hat. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD): „Es gibt ein Recht auf Bildung und ein Recht auf den Sozialraum Schule. Aber regulärer Schulunterricht in Corona-Zeiten sieht anders aus als in normalen Zeiten.“ Die Schulen sollten sich in den Ferien auf drei Szenarien vorbereiten, nämlich auf einen weitgehenden Regelunterricht, auf den Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht, wenn es das Infektionsgeschehen erfordere und auf mögliche Schulschließungen. Unterstützung erhält die Ministerin von Gesundheitsexperten der Universitätsmedizin Mainz. Der Virologe Bodo Plachter verwies auf Studien, wonach Kinder zumindest nicht stärker als Erwachsene das Virus verbreiteten. „Es gibt keine Studien, wonach Schulen Hotspots in der Ausbreitung wären. Nach der Öffnung ist nicht, wie beispielsweise beim Fleischverarbeiter Tönnies, ein Hotspot entstanden.“ Eine generelle Testung, wie sie von Lehrerverbänden gefordert wird, habe nur begrenzten Aussagewert. Dagegen sprach er sich für gezielte Testungen aus: Eltern, die ihre Kinder daheim lassen, sollten diese anlassbezogen testen lassen. Wenn ein Fall von Covid-19 auftrete, sei es wichtig, dass Gruppen in Quarantäne gingen, dass aber nicht ganze Schule schließen müsse.