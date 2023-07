Der Landauer Sommer beschert der Innenstadt und allen Gästen viel Musik und gute Laune. Die Stadt als Veranstalter rechnet wieder mit rund 50.000 Besuchern an den drei Festtagen. Schon am frühen Freitagabend kam Feststimmung auf, als sich die ersten Besucher in der Innenstadt versammelten. Vor allem bei den großen Bühnen am Rathaus- und Untertorplatz waren viele Plätze bereits früh belegt. Die Bühnen verteilen sich über die ganze Innenstadt. An acht Orten wird ein vielfältiges Musikprogramm geboten, und die Feiernden können sich mit kühlen Getränken und vielerlei Speisen stärken. Die Temperaturen werden eine Herausforderung sein. Das Fest startet am Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr. Die Musik spielt am Freitag und Samstag bis Mitternacht und am Sonntag bis 22 Uhr. Das Programm mit allen Bands und Bühnen findet sich im Internet unter www.landau-tourismus.de.