Eine Hundehalterin ist am Samstagmorgen in Worms beim Gassigehen sexuell belästigt worden. Laut Polizei wollte sie einen Mann wegen eines „unguten Bauchgefühls“ vorbeilassen und ging zur Seite. Während sie sich um ihren Hund gekümmerte, habe der Unbekannte ihr von hinten an die Brüste gefasst. Die Frau fing an zu schreien, der Mann flüchtete. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Worms entgegen.