Ragnar Ache ist wieder ins Mannschaftstraining beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern eingestiegen. Der Stürmer nahm an Teilen der Teameinheiten teil, sagte Cheftrainer Markus Anfang vor dem ersten Heimspiel des FCK am Freitag gegen Greuther Fürth (ab 18.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de). „Die Tendenz bei Ache ist positiv. Wir versuchen, die Belastung anzupassen. Er hat bislang alles gut verkraftet“, sagt Anfang: „Wir müssen nun abwarten, wie er auf die heutige Belastung reagiert und ob er das Abschlusstraining mitmachen kann. Dann müssen wir mit ihm Rücksprache halten, für was es reichen würde und ob es Sinn ergibt.“ Ob Ache gegen Fürth schon im Kader steht, ließ Anfang offen.

Klar ist dagegen, dass Kenny Prince Redondo (Zehprobleme), Frank Ronstadt (Kniebeschwerden), Almamy Touré (Rotsperre) sowie Hendrick Zuck (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) weiter fehlen.

Keine gute Erinnerungen an Fürth

Jedenfalls ist Markus Anfang nach dem 2:1-Auftaktsieg am Sonntag in Ulm mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. Er wolle aber zwischen Fürth und Ulm keinen Qualitätsunterschied ziehen, denn alle Teams in der Zweiten Bundesliga haben ihre Klasse, sagt Anfang. Fürth ist eine Mannschaft, an die der FCK weniger gute Erinnerungen hat. Vorige Saison verlor der FCK beide Partien gegen die Franken. „Wir brauchen gegen Fürth eine gewisse Handlungsschnelligkeit und müssen Situationen erkennen, denn sie sind eine Mannschaft die versucht, früh aggressiv zu attackieren“; sagt Anfang. 39.128 Karten hat der FCK bislang verkauft.