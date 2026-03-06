Allerhand Verstöße gegen die Verkehrs- und andere Regeln hat die Polizei an einer Kontrollstelle in Schifferstadt aufgedeckt. So fiel den Beamten, die am Donnerstagmittag in der Hauptstraße standen, ein Autofahrer auf, der keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Als sie ihn anhielten, hätten die Polizisten zudem „drogentypische Auffälligkeiten“ in den Bewegungen des Mannes festgestellt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Schnelltest zeigte Cannabiskonsum an, ein gerichtsfester Bluttest folgte, und der Autoschlüssel des Mannes wurde einbehalten. Desweiteren hätten die Beamten eine 14-Jährige angehalten, die auf einem E-Scooter fuhr und dabei auf ihrem Handy tippte. Zudem sei der Versicherungsschutz ihres Gefährts abgelaufen gewesen – eine Straftat. Der Roller sei sichergestellt worden.

Insgesamt gibt die Polizei an, eine Strafanzeige und zwei Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgenommen zu haben und an zwei Fahrzeugen Mängel festgestellt zu haben.