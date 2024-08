Am Montagabend sind Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall der besonderen Art gerufen worden. Laut Polizei stellte sich vor Ort nämlich heraus, dass eine 44-jährige Autofahrerin rückwärts aus einer Parklücke hatte fahren wollen. Dabei war ihre Geschwindigkeit allerdings so hoch, dass sie mit ihrem Wagen die Straße überquerte, auf das angrenzende Grundstück fuhr und gegen das dort geparkte Auto eines 68-Jährigen stieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses durch das geschlossene Garagentor geschoben. Bei der Unfallaufnahme wurde den Beamten schnell klar, warum es zu dem Unfall kam. Die 44-Jährige wirkte so stark alkoholisiert, dass es überhaupt nicht möglich war, einem Atemalkoholtest durchzuführen. Die Frau wurde stattdessen zur Dienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. An beiden Autos und der Garage entstand ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro.