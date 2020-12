Auf der Kreisstraße 25 ist ein Streifenwagen der Polizei am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertags beinahe in einen Unfall verwickelt worden. Die Beamten waren von Mechtersheim nach Speyer unterwegs und sahen zunächst einen ordnungsgemäß fahrenden Porsche entgegenkommen. In dem dortigen unübersichtlichen Kurvenbereich sei der Porsche plötzlich von einem BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt worden. Der Fahrer des Streifenwagens musste notbremsen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem BMW zu verhindern, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Auch der Porsche habe stark bremsen müssen, damit es nicht zu einem Unfall kommt. Die Polizeibeamten verfolgten den BMW-Fahrer und konnten ihn kurz darauf anhalten. Als Begründung für sein waghalsiges Überholmanöver gab der 19-jährige Mann aus Speyer an, dass er sich beeilen musste, um noch pünktlich zu einer Verabredung zu kommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Sein Führerschein wurde sichergestellt.