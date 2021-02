Eine Verfolgungsfahrt ist am Mittwochabend mit einem Unfall des Einsatzfahrzeugs der Polizei geendet. Wie die Beamten berichten, war die Streifenwagenbesatzung gegen 20.45 Uhr auf der Tullastraße unterwegs. Im dortigen Kreisverkehr seien zwei Autos umher gedriftet und in Richtung Bismarckstraße davon gefahren. Laut Polizei wollten die Beamten die Fahrzeuge einer Kontrolle unterziehen und versuchten deshalb aufzuschließen.

Bei der Verfolgung seien die Autos mit überhöhter Geschwindigkeit am Ende der Bismarckstraße rechts in die Ostendstraße eingebogen. Dort sei das Dienstfahrzeug beim Abbiegen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Golf zusammengeprallt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf insgesamt 40.000 Euro geschätzt. Die beiden verfolgten Fahrzeuge entkamen.