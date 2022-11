Ottfried Fischer hat bei einem Unfall mit seinem Rollstuhl einen Finger verloren. Das berichtete er in einem Interview mit „Bild“. Mitte des Jahres hatte sich der Schauspieler bei einem Sturz bereits die Oberschenkelsehne gerissen.

„Ich bin sportlich eine Gasse hochgedonnert, bin dabei an einer Mauer entlanggeschrammt. Das Pech: Der kleine Finger war dazwischen“, schilderte er den Vorfall. Und weiter: „Es hat nicht geblutet, nicht wehgetan. Im Krankenhaus meinten sie dann, besser abnehmen als umständlich annähen.“

Ottfried Fischer wurde bereits in den Achtzigerjahren als Kabarettist und Schauspieler bekannt. Er war unter anderem in „Irgendwie und Sowieso“, „Der Bulle von Tölz“ oder „Pfarrer Braun“ zu sehen. Zudem moderierte er bis 2012 die Kabarettsendung „Ottis Schlachthof“. 2008 hatte Fischer bekannt gegeben, dass er an Parkinson erkrankt ist.