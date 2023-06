Bei der Suche nach dem im Nordatlantik vermissten Mini-U-Boot haben von Rettungskräften eingesetzte Sonargeräte am Dienstag „Schläge“ unter Wasser registriert. Das berichteten Medien unter Berufung auf eine regierungsinterne E-Mail an das US-Innenministerium. Das vom Unternehmen OceanGate Expeditions betriebene U-Boot „Titan“ war am Sonntag zu einer touristischen Tauchfahrt zum Wrack der gesunkenen „Titanic“ aufgebrochen. Nach knapp zwei Stunden war der Kontakt zum Begleitschiff abgebrochen, seither fehlt von dem U-Boot und den fünf Insassen jede Spur.