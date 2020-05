Schwere Verletzungen am Kopf hat sich ein 30 Jahre alter Radfahrer am Freitagnachmittag bei einem Unfall am Rheindamm in Otterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) zugezogen. Laut Polizei war der Mann gegen 14.40 Uhr mit seinem Fahrrad dort in Richtung Altrip unterwegs. In einer Kurve verlor er dann vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte auf den Kopf. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.