Die Polizei sucht Zeugen nach einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.30 Uhr in einer Bar in der Iggelheimer Straße ereignet hat. Bei dem Streit wurde eine Person mit einem Messer verletzt. Vor Ort befanden sich laut Polizeiangaben rund 60 Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde dem betroffenen Mann in einem Handgemenge mit dem Messer in den Rücken gestochen. Er wurde laut Polizei nicht lebensgefährlich verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß, kurze blonde Haare mit „Geheimratsecken“. Er trug ein orangefarbenes T-Shirt und blaue Jeans. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 06232 137101 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de.