Laute Musik hat in Quirnheim Nachbarn auf einen 53-Jährigen mit unerlaubtem Waffenbesitz aufmerksam gemacht. Auf Ansprache habe dieser aggressiv reagiert, Beleidigungen und Bedrohungen ausgesprochen. Der Mann solle auch ein Luftgewehr und eine Schreckschusswaffe besitzen, informierten die Nachbarn die Polizei. Gegenüber den Beamten gab sich der 53-Jährige kooperativ. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden jedoch verschiedene Gegenstände gefunden, die unter das Waffengesetz fallen. Diese wurden sichergestellt. Der Mann war alkoholisiert und musste aufgrund vorangegangener Drohungen in Gewahrsam genommen und in einer Psychiatrie vorgestellt werden.