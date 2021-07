[Aktualisiert: 10.14 Uhr] Drei Menschen sind nach einem Autounfall am frühen Samstagmorgen in Mannheim-Neckarstadt verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, soll der 38-jährige Unfallverursacher nach bisherigem Ermittlungsstand mit überhöhter Geschwindigkeit bei Rot auf die Kreuzung Feudenheimer Straße/Dudenstraße gefahren sein, wobei er die Vorfahrt eines aus der Dudenstraße kommenden Wagens missachtete und mit diesem zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Unfallverursachers über den dortigen Rad- und Fußweg an einen Baum und Strommasten geschleudert, überschlug sich mehrfach und kam auf der Fahrbahn wieder zum Stehen. Er und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt, die 60-jährige Renault-Fahrerin, mit der der 38-Jährige zusammenstieß, wurde leicht verletzt. An den Wagen entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.