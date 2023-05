Zehn Angehörige einer Großfamilie sind am Mittwoch alleine auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz festgenommen worden. Die Personen im Alter zwischen 25 und 46 Jahren sollen Mitglieder der berüchtigten italienischen Mafia ’Ndrangheta sein. Was über Mafiosi in der Pfalz und im Saarland bekannt ist.

