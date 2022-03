Nach einem Raubüberfall auf eine Apotheke in der Burgherrenstraße in Kaiserslautern am Freitagabend gegen 18.25 Uhr sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können. Demnach betrat um diese Zeit ein unbekannter Täter die Apotheke, bedrohte die Angestellten mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Beschäftigten reagierten besonnen und händigten dem Mann einen Betrag in dreistelliger Höhe aus. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Verletzt wurde niemand. Die Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Der Täter soll eher klein und kräftig sein, er trug eine schwarze Hose und eine schwarze Fleecejacke. Außerdem hatte er zum Tatzeitpunkt eine schwarze Ski-Haube übergezogen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich telefonisch unter 0631 369-2620 oder per E-Mail: kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp zu melden.