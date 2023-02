Ohne Führerschein war der 20-jährige Autofahrer, den die Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf dem Parkplatz an der Autobahnabfahrt Grünstadt kontrollierte. Angeblich hatte er das Dokument nur vergessen, doch diese Lüge flog sofort auf. Eine Abfrage in ihrem Informationssystem zeigte den Beamten, dass für ihn derzeit ein Fahrverbot gilt. Außerdem schlug bei ihm ein Drogen-Schnelltest an.