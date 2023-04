Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will Betroffenen von Hass und Beleidigungen im Netz mehr Möglichkeiten geben, sich zu wehren. Sein Ministerium veröffentlichte am Mittwoch Eckpunkte für ein Gesetz gegen digitale Gewalt. „Wer in seinen Rechten verletzt wird, muss sich vor Gericht effektiv dagegen wehren können“, erklärte Buschmann. Derzeit hätten es Betroffene aber „oft unnötig schwer, ihre Rechte selbst durchzusetzen“.

Mehr zum Thema lesen Sie hier