Rund 2000 Mitarbeiter beschäftigte der Reifenhersteller zuletzt in seinen Werken in Homburg/Saar, Karlsruhe und Trier. Über 1500 von ihnen müssen gehen, weil Michelin denkt, in Deutschland nicht mehr rentabel produzieren zu können. Nach einem Vierteljahr des Verhandelns steht jetzt der Sozialplan. Die Gewerkschaft glaubt, ein gutes Ergebnis erzielt zu haben. Weshalb sie zu diesem Urteil kommt und wo wann Feierabend ist, das lesen Sie hier.