Aus einer Werkstatt der Lebenshilfe in der Bruchstraße in Bad Dürkheim haben Unbekannte zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7 Uhr Kupfer im Wert von 40.000 Euro gestohlen.

Durch Rolltor in Gebäude gelangt

Laut Polizei gelangten die Täter über das Rolltor in den Werkstatt- und Lagerbereich des Gebäudes und müssen für den Abtransport des Metalls ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.