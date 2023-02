Ein Autofahrer aus Mannheim hat sich am Donnerstagabend mit Grünstadter Polizisten angelegt, nachdem diese ihn zur Kontrolle auf den Parkplatz vor dem Inspektionsgebäude gelotst hatten. Der 21-Jährige wirkte wie jemand, der unter Drogeneinfluss steht. Weil auch ein Urintest bei ihm auf Amphetamin anschlug, musste er eine Blutprobe abgeben. Gegen die hat er sich den Angaben zufolge so sehr gewehrt, dass ihm jetzt ein Verfahren wegen Widerstands ins Haus steht. Außerdem fanden die Einsatzkräfte in seinem Auto Pillen, die nun analysiert werden. Immerhin: Im Gerangel sind weder er noch die Beamten verletzt worden. Am selben Tag hat die Polizei im Raum Grünstadt auch noch zwei weitere Autofahrer erwischt, die offenbar Drogen genommen hatten. Es geht um einen 24-Jährigen, der auf der B37 bei Wattenheim gestoppt wurde. Und um einen 22-Jährigen, der in Obersülzen unterwegs war. Bei beiden Männern belegte ein Schnelltest, dass sie unter Cannabis-Einfluss standen. Auch ihnen wurden Blutproben entnommen.